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Пандемия коронавируса нового типа

Еще 45 пациентов с коронавирусом выздоровели в Подмосковье

Общее количество заразившихся коронавирусом в регионе превышает 10,9 тыс. человек

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Еще 45 человек, проходивших лечение от коронавируса нового типа в Московской области, выздоровели. Общее количество вылечившихся от инфекции человек в регионе достигло 389, сообщили в среду в оперативном штабе региона по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"Еще 45 заразившихся коронавирусом выздоровели в Подмосковье", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пациенты выписаны после получения отрицательного результата на коронавирусную инфекцию. По данным штаба, в настоящий момент в Московской области от коронавируса вылечились и выписались 389 человек.

В штабе сообщили, что за последние сутки в регионе было выявлено 686 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

"Всего на данный момент в регионе зафиксировано 10 917 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Скончались 90 человек", - уточняется в сообщении.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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