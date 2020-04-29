В Подмосковье возобновили работу садовые питомники

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Питомники садовых растений возобновили работу в Подмосковье. Об этом в среду сообщил депутат Госдумы, председатель "Союза садоводов России" Олег Валенчук в ходе онлайн-слушаний, посвященных обсуждению итогов первого года применения закона о садоводстве и огородничестве.

"Сегодня мы активировали питомники в Подмосковье. Спасибо огромное губернатору [Андрею] Воробьеву, он услышал и открыл питомники первым. Теперь у людей есть возможность приобретать семена и саженцы", - сказал он.

Валенчук добавил, что мэр Москвы Сергей Собянин разрешил предпринимателям из Москвы торговать в Подмосковье. При этом он напомнил, что запреты сняты, но ограничения остались по соблюдению дистанции, ношению масок и пр. остались. "В Московском регионе проблема решена. Что касается других регионов, мы от вас, коллеги, ждем сигналов, готовы организовать работу с губернаторами. Архиважная задача - чтобы посадочный материал у наших садоводов был, чтобы мы сумели вовремя посеять-посадить все необходимое", - обратился он к аудитории онлайн-слушаний.

Председатель "Союза садоводов России" также отметил, что сегодня молодежь активно уезжает на дачи из-за ситуации с пандемией. "Во-первых, это самоизоляция на чистом воздухе. А во-вторых, возможность решить жилищную проблему - семьям на земле можно легко обустроиться", - сказал он.