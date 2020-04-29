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Росздравнадзор пресек в Подмосковье незаконную продажу аппаратов ИВЛ

В ходе расследования был обнаружен склад, где хранилось более 280 незарегистрированных аппаратов ИВЛ

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области пресек в городе Раменском незаконную продажу аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщила в среду пресс-служба ведомства.

Отмечается, что в ходе административного расследования был обнаружен склад, где хранились 286 незарегистрированных аппаратов ИВЛ. Оборудование изъятое, его направят на экспертизу. Как уточнили ТАСС в пресс-службе ведомства, склад с нелегальным оборудованием был обнаружен в Раменском.

"Территориальным органом Росздравнадзора по Москве и Московской области совместно с управлением ФСБ по Западному военному округу и УЭБиПК ГУ МВД по Московской области пресечена незаконная продажа незарегистрированных аппаратов ИВЛ российского производства", - говорится в сообщении.

Также задержаны семеро мужчин и женщина, которые продавали это оборудование. Предполагаемая сумма реализации медицинских изделий составила около 70 млн рублей, цена одного аппарата - 700 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

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