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Пандемия коронавируса нового типа

Подмосковье выделило 15 млн рублей на перевозку вернувшихся из-за границы туристов

Все автобусы, которые задействованы в перевозке пассажиров, проходят обязательную дезинфекцию и санитарную обработку до и после каждого рейса

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Правительство Московской области выделило около 15 млн рублей на организацию перевозок граждан РФ, прилетевших в аэропорты на территории Подмосковья из-за границы. Соответствующее постановление опубликовано на сайте регионального правительства в среду.

"Предоставить в 2020 году Министерству транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области из резервного фонда правительства Московской области 14 998 000 рублей на безвозмездной и безвозвратной основе для обеспечения транспортирования со 2 апреля 2020 года из аэропортов Московской области лиц, прибывших на территорию Российской Федерации, до места их проживания и помещения на карантин или режим самоизоляции", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщали в пресс-службе Минтранса региона, все транспортные средства, которые задействованы в перевозке пассажиров, проходят обязательную дезинфекцию и санитарную обработку до и после каждого рейса.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 3,1 млн человек, более 210 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 99 399 случаев заражения, выздоровели 10 286 человек, умерли 972. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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