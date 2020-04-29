{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Врио руководителя Каширы избран первый замглавы Ленинского округа Волков

Дмитрий Волков занимался в Ленинском городском округе вопросами образования, здравоохранения, опеки и попечительства, работы с молодежью, культуры и спорта

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Первый заместитель главы Ленинского городского округа избран временно исполняющим обязанности главы подмосковного города Кашира. Об этом сообщили в среду в пресс-службе главного управления территориальной политики Московской области.

"В городском округе Кашира состоялось заседание совета депутатов. Временно исполняющий полномочия главы Демихов Вадим Юрьевич сложил полномочия по собственному желанию. Депутаты приняли решение о возложении временного исполнения полномочий главы с 30 апреля 2020 года на Волкова Дмитрия Владимировича", - сказали в пресс-службе.

Волков занимался в Ленинском городском округе вопросами образования, здравоохранения, опеки и попечительства, работы с молодежью, культуры и спорта.

Конкурс по отбору кандидатур на должность главы городского округа Кашира состоится 21 мая 2020 года.

Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Подмосковье выделило 15 млн рублей на перевозку вернувшихся из-за границы туристов
Все автобусы, которые задействованы в перевозке пассажиров, проходят обязательную дезинфекцию и санитарную обработку до и после каждого рейса
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС