Врио руководителя Каширы избран первый замглавы Ленинского округа Волков

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Первый заместитель главы Ленинского городского округа избран временно исполняющим обязанности главы подмосковного города Кашира. Об этом сообщили в среду в пресс-службе главного управления территориальной политики Московской области.

"В городском округе Кашира состоялось заседание совета депутатов. Временно исполняющий полномочия главы Демихов Вадим Юрьевич сложил полномочия по собственному желанию. Депутаты приняли решение о возложении временного исполнения полномочий главы с 30 апреля 2020 года на Волкова Дмитрия Владимировича", - сказали в пресс-службе.

Волков занимался в Ленинском городском округе вопросами образования, здравоохранения, опеки и попечительства, работы с молодежью, культуры и спорта.

Конкурс по отбору кандидатур на должность главы городского округа Кашира состоится 21 мая 2020 года.