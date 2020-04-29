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Пандемия коронавируса нового типа

В Подмосковье на майские праздники усилят патрули для контроля за соблюдением самоизоляции

Глава региона Андрей Воробьев попросил местных жителей "не расслабляться и соблюдать установленные правила"

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Патрули для контроля за соблюдением режима самоизоляции будут усилены в Подмосковье на время майских праздников. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в среду в интервью передаче "60 минут" на телеканале "Россия-1".

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"Погода, как мы знаем, будет хорошая, поэтому нужно держать ухо востро в том плане, что должен быть контроль. Если вы говорите про шашлыки, то этого мы не должны допустить, поэтому будут усиленные бригады патрулирования", - сказал Воробьев, отвечая на вопрос о том, как Подмосковье будет готовиться к дополнительному наплыву людей на майские праздники.

Также губернатор обратился к жителям региона с просьбой не расслабляться и соблюдать установленные правила, которые "сегодня просто необходимы и спасают жизни".

Действующие в Московской области ограничительные меры, которые были введены в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, были продлены до 11 мая.

По данным оперативного штаба региона по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, всего на данный момент в Подмосковье зафиксированы 10 917 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 90 человек, выздоровели 389. Регион находится на втором месте после Москвы по числу заразившихся в России.

Теги
Пандемия коронавируса нового типа
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