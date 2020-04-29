{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Власти Подмосковья в онлайн режиме обсудят с садоводами нецелевое использование земель

Мероприятие пройдет 30 апреля

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Темой онлайн-сессии с представителями госструктур Московской области и Союзом дачников Подмосковья станет "Использование земельных участков не по назначению". Эфир пройдет в рамках проекта "Цифровые СНТ Подмосковья" 30 апреля в 14:00 в Instagram Союза дачников Подмосковья, сообщила в среду пресс-служба Минмособлимущества.

"В четверг, 30 апреля, в 14:00 в Instagram-аккаунте Союза дачников Подмосковья состоится очередная онлайн-сессия с садоводами о нецелевом использовании земель. Очень часто собственники не знают о том, что нарушают закон, поэтому важно рассказывать им о нормах законодательства и способах исправить ситуацию. Нецелевое использование часто связано с незаконными постройками, в земельном законодательстве РФ прописаны случаи нарушений и их последствия - штраф", - приводятся слова министра имущественных отношений Московской области Натальи Адигамовой.

Как отмечается в сообщении, у каждого участка есть свое назначение: земли под ИЖС предназначены для строительства жилого дома, ЛПХ - для организации дач, а участки под огородничество - для обеспечения людей собственной сельхозпродукцией, а не домами для проживания. Те, кто нарушает законодательство, рискуют попасть под административные меры.

Еженедельные эфиры проекта "Цифровые СНТ Подмосковья" проходят в Instagram Союза дачников Подмосковья. Новости и полезная информация публикуется в аккаунтах Министерства имущественных отношений области, Союза дачников Подмосковья и Московского областного БТИ.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Режим цифровых пропусков для передвижения по Подмосковью продлили до 11 мая
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС