Власти Подмосковья в онлайн режиме обсудят с садоводами нецелевое использование земель

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Темой онлайн-сессии с представителями госструктур Московской области и Союзом дачников Подмосковья станет "Использование земельных участков не по назначению". Эфир пройдет в рамках проекта "Цифровые СНТ Подмосковья" 30 апреля в 14:00 в Instagram Союза дачников Подмосковья, сообщила в среду пресс-служба Минмособлимущества.

"В четверг, 30 апреля, в 14:00 в Instagram-аккаунте Союза дачников Подмосковья состоится очередная онлайн-сессия с садоводами о нецелевом использовании земель. Очень часто собственники не знают о том, что нарушают закон, поэтому важно рассказывать им о нормах законодательства и способах исправить ситуацию. Нецелевое использование часто связано с незаконными постройками, в земельном законодательстве РФ прописаны случаи нарушений и их последствия - штраф", - приводятся слова министра имущественных отношений Московской области Натальи Адигамовой.

Как отмечается в сообщении, у каждого участка есть свое назначение: земли под ИЖС предназначены для строительства жилого дома, ЛПХ - для организации дач, а участки под огородничество - для обеспечения людей собственной сельхозпродукцией, а не домами для проживания. Те, кто нарушает законодательство, рискуют попасть под административные меры.

Еженедельные эфиры проекта "Цифровые СНТ Подмосковья" проходят в Instagram Союза дачников Подмосковья. Новости и полезная информация публикуется в аккаунтах Министерства имущественных отношений области, Союза дачников Подмосковья и Московского областного БТИ.