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Пандемия коронавируса нового типа

Около 30% объектов общепита в Подмосковье продолжают работу в период самоизоляции

Они обеспечивают доставку продукции или самовывоз

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Свыше 1,7 тыс. предприятий по организаций общественного питания продолжают работу в Московской области в период режима всеобщей самоизоляции. Они обеспечивают доставку продукции или самовывоз, сообщил в четверг ТАСС министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

"По данным органов местного самоуправления Московской области, в период режима повышенной готовности в Московской области продолжают работать свыше 1,7 тыс. предприятий общественного питания, на которых трудятся порядка 9 тыс. человек", - сказал Разин.

Он добавил, что всего в Московской области насчитывается свыше 6,2 тыс. объектов общественного питания.

По словам министра, порядка 40% продолжающих работать организаций общепита осуществляют доставку своей продукции, около 60% работают на самовывоз.

Согласно постановлению губернатора Подмосковья, с 28 марта по 11 мая в регионе приостановлена работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов.

Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса ввели в Подмосковье с 13 марта, запрещены массовые публичные мероприятия. С вечера 29 марта в регионе действует режим всеобщей самоизоляции. С 15 апреля для передвижения на транспорте по Московской области введена система цифровых пропусков.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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