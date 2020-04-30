В Подмосковье число выздоровевших после коронавируса пациентов выросло до 430

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Еще 41 человек в Подмосковье выздоровел после коронавируса, общее количество вылечившихся выросло до 430. Об этом сообщается в телеграм-канале областного оперативного штаба по контролю и мониторингу за ситуацией по коронавирусу.

"Все они выписаны после получения отрицательного результата на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 3,1 млн человек, более 210 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 99 399 случаев заражения. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

По данным на 29 апреля, число заразившихся коронавирусом в Московской области за сутки возросло на 686, или 6,7%, и составило 10 917. По этому показателю Подмосковье занимает второе место среди регионов России после Москвы. В области выздоровели 389 человек, 90 умерли.

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