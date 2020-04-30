{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

В Подмосковье число выздоровевших после коронавируса пациентов выросло до 430

Все пациенты выписаны после получения отрицательного результата теста на коронавирусную инфекцию

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Еще 41 человек в Подмосковье выздоровел после коронавируса, общее количество вылечившихся выросло до 430. Об этом сообщается в телеграм-канале областного оперативного штаба по контролю и мониторингу за ситуацией по коронавирусу.

"Все они выписаны после получения отрицательного результата на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 3,1 млн человек, более 210 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 99 399 случаев заражения. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

По данным на 29 апреля, число заразившихся коронавирусом в Московской области за сутки возросло на 686, или 6,7%, и составило 10 917. По этому показателю Подмосковье занимает второе место среди регионов России после Москвы. В области выздоровели 389 человек, 90 умерли.

В новость были внесены изменения (10:42 мск) — добавлены подробности по тексту.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Надбавку за классное руководство увеличили учителям в Подмосковье до 11 тыс. рублей
Всего в регионе насчитывается около 30 тыс. классных руководителей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС