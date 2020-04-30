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Надбавку за классное руководство увеличили учителям в Подмосковье до 11 тыс. рублей

Всего в регионе насчитывается около 30 тыс. классных руководителей

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Депутаты Московской областной думы на заседании в четверг приняли в трех чтениях закон, предусматривающий увеличение денежного вознаграждения за ведение классного руководства в подмосковных школах на 5 тыс. рублей. Классные руководители теперь будут получать 11 тыс. рублей, передает корреспондент ТАСС.

"Проект закона подготовлен в связи с установлением с 1 сентября 2020 года ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций в размере 5 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета", - говорится в пояснительной записке к проекту закона.

В настоящее время классные руководители Подмосковья получают надбавку в размере 6 тыс. рублей. Таким образом, с учетом дополнительных федеральных средств она составит 11 тыс. рублей.

По сведениям областной думы, в Московской области насчитывается около 30 тыс. классных руководителей. Из бюджета региона на выплаты им предусмотрено выделить более 911 млн рублей.

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Россия
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