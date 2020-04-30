{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Плановые отключения горячей воды в Подмосковье начнутся с 1 июня

Отключения не будут превышать 14 дней

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Отключения горячей воды в Подмосковье будут происходить строго в летний период с 1 июня по 31 августа и не более чем на 14 календарных дней. Об этом в четверг сообщила пресс-служба министерства энергетики Московской области.

"Разрешение возможных проблем жителей при отключении горячего водоснабжения во время самоизоляции - это первоочередная задача, которую необходимо решить после завершения отопительного сезона. На территории Московской области работает 2,5 тыс. котельных, 1,5 тыс. центральных тепловых пунктов. Отключения горячей воды будут происходить только строго в летний период с 1 июня по 31 августа и не должно превышать 14 дней", - говорится в сообщении.

Как отметил министр энергетики Московской области Александр Самарин, слова которого приводятся в сообщении, по поручению губернатора Московской области прорабатывается возможность сокращения сроков планового отключения горячей воды в Подмосковье с 14 до 10 дней. В 2020 году уже будет сокращен срок до 10 дней в городских округах Реутов, Королев и Богородский.

"Плановое отключение горячей воды необходимо для проведения профилактических и ремонтных работ с целью надежного теплоснабжения в отопительный период. В это время проходят обследования, обслуживания, наладка теплового оборудования, замена неисправных элементов котельных, тепловых сетей, центральных тепловых пунктов, систем отопления. Сроки проведения работ - с мая по сентябрь, так как в Московской области около 34 тыс. систем горячего водоснабжения в многоквартирных домах", - приводятся слова министра.

Министерством энергетики области проработаны варианты дополнительного информирования жителей Подмосковья. Жители могут узнать о датах отключения горячей воды на информационных щитах МКД или через push-уведомления, они будут рассылаться подписчикам портала "Добродел". Кроме того, им отправляется рассылка по электронной почте, уведомления вкладывают и в квитанции на оплату услуг ЖКХ.

Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Доходы и расходы бюджета Подмосковья скорректировали из-за коронавируса
Власти региона отмечают, что дефицит бюджета остается на безопасном уровне
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС