Плановые отключения горячей воды в Подмосковье начнутся с 1 июня

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Отключения горячей воды в Подмосковье будут происходить строго в летний период с 1 июня по 31 августа и не более чем на 14 календарных дней. Об этом в четверг сообщила пресс-служба министерства энергетики Московской области.

"Разрешение возможных проблем жителей при отключении горячего водоснабжения во время самоизоляции - это первоочередная задача, которую необходимо решить после завершения отопительного сезона. На территории Московской области работает 2,5 тыс. котельных, 1,5 тыс. центральных тепловых пунктов. Отключения горячей воды будут происходить только строго в летний период с 1 июня по 31 августа и не должно превышать 14 дней", - говорится в сообщении.

Как отметил министр энергетики Московской области Александр Самарин, слова которого приводятся в сообщении, по поручению губернатора Московской области прорабатывается возможность сокращения сроков планового отключения горячей воды в Подмосковье с 14 до 10 дней. В 2020 году уже будет сокращен срок до 10 дней в городских округах Реутов, Королев и Богородский.

"Плановое отключение горячей воды необходимо для проведения профилактических и ремонтных работ с целью надежного теплоснабжения в отопительный период. В это время проходят обследования, обслуживания, наладка теплового оборудования, замена неисправных элементов котельных, тепловых сетей, центральных тепловых пунктов, систем отопления. Сроки проведения работ - с мая по сентябрь, так как в Московской области около 34 тыс. систем горячего водоснабжения в многоквартирных домах", - приводятся слова министра.

Министерством энергетики области проработаны варианты дополнительного информирования жителей Подмосковья. Жители могут узнать о датах отключения горячей воды на информационных щитах МКД или через push-уведомления, они будут рассылаться подписчикам портала "Добродел". Кроме того, им отправляется рассылка по электронной почте, уведомления вкладывают и в квитанции на оплату услуг ЖКХ.