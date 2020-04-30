В Подмосковье отремонтируют 15 мостовых сооружений до конца года

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Дорожные службы Подмосковья отремонтируют до конца четыре мостовых перехода, завершат плановый ремонт на 11 дорожных объектах до конца 2020 года, сообщила в четверг пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

"На территории 12 муниципальных образований Подмосковья в этом году проведут ремонт 15 искусственных сооружений. Работы по капитальному ремонту продолжаются на четырех мостовых переходах, плановый ремонт ведется на 11 объектах. Завершить работы и ввести сооружения в эксплуатацию планируется III и IV кварталах 2020 года", - приводятся слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексея Гержика.

В сообщении отмечается, что плановый ремонт идет на двух мостах в Солнечногорске: через реку Мазиху на 2,7 км дороги М-10 "Россия - Сенеж" и через реку Росню на 4,4 км дороги "Обухово - Рахманово - Троицкое". В Дмитровском округе отремонтируют два мостовых перехода, расположенных на 5,6 км и 6,5 км региональной дороги "МБК - Синьково - Насадкино - канал им. Москвы". Плановый ремонт, стартовавший в 2019 году, продолжается на мостовом переходе через реку Сестру в Клину, через реку Лопасню у села Хатунь в Ступинском районе, через реку Колпяну на 14 км автодороги "Лотошино - Суворово - Клин" в Волоколамском округе.

Капитальный ремонт сооружений продолжается в Наро-Фоминском округе на мосту через реку Нару у деревни Таширово, в Воскресенске на 5 км дороги "Воскресенск - Виноградово" через реку Нерскую, в Клину через реку Липню у деревни Першутино и в Ивантеевке на мосту через реку Учу, расположенном на 1,4 км дороги.

На мостовых сооружениях проведут замену асфальтобетонного покрытия, несущих балок, устроят гидроизоляционные плиты и систему водоотвода, отремонтируют лестничные сходы, обновят пешеходные дорожки, заменят дорожные знаки и нанесут новую разметку.