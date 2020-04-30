{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Подмосковье отремонтируют 15 мостовых сооружений до конца года

На мостах поменяют несущие балки, асфальт, отремонтируют лестничные сходы и нанесут новую разметку

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Дорожные службы Подмосковья отремонтируют до конца четыре мостовых перехода, завершат плановый ремонт на 11 дорожных объектах до конца 2020 года, сообщила в четверг пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

"На территории 12 муниципальных образований Подмосковья в этом году проведут ремонт 15 искусственных сооружений. Работы по капитальному ремонту продолжаются на четырех мостовых переходах, плановый ремонт ведется на 11 объектах. Завершить работы и ввести сооружения в эксплуатацию планируется III и IV кварталах 2020 года", - приводятся слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексея Гержика.

В сообщении отмечается, что плановый ремонт идет на двух мостах в Солнечногорске: через реку Мазиху на 2,7 км дороги М-10 "Россия - Сенеж" и через реку Росню на 4,4 км дороги "Обухово - Рахманово - Троицкое". В Дмитровском округе отремонтируют два мостовых перехода, расположенных на 5,6 км и 6,5 км региональной дороги "МБК - Синьково - Насадкино - канал им. Москвы". Плановый ремонт, стартовавший в 2019 году, продолжается на мостовом переходе через реку Сестру в Клину, через реку Лопасню у села Хатунь в Ступинском районе, через реку Колпяну на 14 км автодороги "Лотошино - Суворово - Клин" в Волоколамском округе.

Капитальный ремонт сооружений продолжается в Наро-Фоминском округе на мосту через реку Нару у деревни Таширово, в Воскресенске на 5 км дороги "Воскресенск - Виноградово" через реку Нерскую, в Клину через реку Липню у деревни Першутино и в Ивантеевке на мосту через реку Учу, расположенном на 1,4 км дороги.

На мостовых сооружениях проведут замену асфальтобетонного покрытия, несущих балок, устроят гидроизоляционные плиты и систему водоотвода, отремонтируют лестничные сходы, обновят пешеходные дорожки, заменят дорожные знаки и нанесут новую разметку.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Плановые отключения горячей воды в Подмосковье начнутся с 1 июня
Отключения не будут превышать 14 дней
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС