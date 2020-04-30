Доходы и расходы бюджета Подмосковья скорректировали из-за коронавируса

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Депутаты Московской областной думы на заседании в четверг утвердили поправки к бюджету Московской области, предусматривающие увеличение доходов на 17,6 млрд рублей и расходов на 45,7 млрд рублей. Одной из причин корректировки бюджета является финансирование мероприятий по профилактике и устранению последствий распространения коронавируса, передает корреспондент ТАСС.

"Доходы бюджета Московской области за счет роста безвозмездных поступлений в 2020 году на 17,6 млрд рублей составят 635,1 млрд рублей, расходы увеличиваются на 45,7 млрд рублей до 719 млрд рублей, в том числе за счет остатков средств, сформированных на едином счете бюджета Московской области, в сумме 28,1 млрд рублей", - говорится в материалах к заседанию облдумы.

Отмечается, что налоговые и неналоговые доходы бюджета сохраняются на уровне утвержденного прогноза, но с корректировкой по источникам поступлений. Дефицит бюджета остается на безопасном уровне. Согласно пояснительной записке к проекту закона, основными причинами внесения изменений в бюджет Московской области являются: необходимость уточнения и перераспределения расходов в целях финансового обеспечения приоритетных задач, связанных с выполнением поручений послания президента РФ, обращения губернатора Московской области, а также реализацией мероприятий по профилактике и устранению последствий распространения коронавируса.

По данным Министерства экономики и финансов Московской области, на профилактику и устранение последствий распространения коронавируса предусмотрено около 19,8 млрд рублей. На обеспечение деятельности медучреждений - 7,6 млрд рублей, развертывание временной госпитальной сети - 4,7 млрд рублей, лекарственное обеспечение - 1 млрд рублей, выплату материальной помощи пенсионерам старше 65 лет - 4,3 млрд рублей. Отмечается, что также перераспределены средства на компенсации гражданам, потерявшим работу, в размере 1 млрд рублей, а также на оказание господдержки отраслям экономики, АПК, малому бизнесу в сумме 1,2 млрд рублей.

Общий объем финансирования 19 государственных программ региона будет увеличен более чем на 41 млрд рублей. Наибольшее увеличение расходов предусматривается по программам: "Здравоохранение Подмосковья", "Социальная защита населения Московской области" и "Образование Подмосковья".

Кроме того, предусмотрены расходы на выполнение поручений президента РФ. В частности предусматривается софинансирование на ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет, на организацию горячего питания детей 1-4 классов и на льготное субсидирование ипотечной программы для семей, в которых родился первый ребенок. На реализацию поручений губернатора Московской области дополнительно будет направлено 3,3 млрд рублей.