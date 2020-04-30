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Энергетики установят свыше 6 тыс. птицезащитных устройств в Московском регионе в 2020 году

Наибольшее количество устройств будет установлено в Серпухове

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Энергетики компании "Россети Московский регион" установят в 2020 году более 6 тыс. птицезащитных устройств (ПЗУ) в местах гнездования. Масштабная программа защитит птиц от поражения электрическим током, а потребителей электроэнергии - от отключений, вызванных коротким замыканием, сообщила в четверг пресс-служба компании.

"Компания "Россети Московский регион" реализует одну из самых масштабных программ по установке ПЗУ на территории Центрального федерального округа. В этом году на линиях электропередач планируется установить более 6 тыс. ПЗУ для предотвращения поражения птиц электрическим током и снижения аварийности в электросетевом комплексе. Например, на территориях округов Можайского, Рузского, Шаховская в местах гнездования белого аиста в 2020 году энергетики планируют установить еще свыше 1,1 тыс. птицезащитных устройств различного типа", - говорится в сообщении.

На территории южного Подмосковья установят 54 экранирующих ПЗУ для подвесных изоляторов на воздушных линиях 35-110 кВ. Наибольшее количество устройств будет установлено на линии "Ока - Компрессорная" в Серпухове, проходящей вблизи полигона ТБО, месте скопления птиц. На востоке Московского региона обитает много птиц небольших размеров, поэтому здесь запланированы работы не только на высоковольтных, но и на распределительных электросетях. В этом году около 650 ПЗУ будут установлены в Москве, на территориях Троицкого и Новомосковского административных округов, отмечает пресс-служба.

Также к началу 2020 года, объявленному Союзом охраны птиц России Годом журавля, энергетики завершили установку ПЗУ на территориях близких к заказнику "Журавлиная родина". Результатом этой работы стало обеспечение безопасности птиц с размахом крыльев до 1,3 м на подлете к местам гнездования.

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