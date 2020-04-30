Число зараженных коронавирусом в Звездном городке увеличилось до 55 человек

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Количество зараженных новой коронавирусной инфекцией в городском округе Звездный городок Московской области достигло 55 человек, об этом сообщил на своей странице в Instagram глава муниципалитета Евгений Баришевский.

"Обновленная информация по заболеваемости в Звездном городке на 30 апреля. Всего заболевших: 55, из них: сотрудники ЦПК (Центра подготовки космонавтов - прим. ТАСС) - восемь человек, сотрудники МСЧ-2 - 15 человек <...> В основном, прирост за счет положительных результатов тестов у родственников ранее заболевших", - написал глава.

Он добавил, что в настоящее время случаи заражения выявлены почти во всех домах.

По данным оперативного штаба региона по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, 793 новых случая коронавируса выявлено в Подмосковье за сутки. Всего в области зафиксировано 11 710 случаев заболевания. Умерли 93 человека, выздоровели и выписались 430 человек.