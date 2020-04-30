Волонтеры и соцработники подготовят подарки и сувениры для медиков в Подмосковье

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Социальные работники и волонтеры подготовят подарки для врачей, которые работают с заразившимися коронавирусом, или сами заражены им. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в видеоролике, размещенном на его канале в YouTube.

"Конечно, у нас есть и врачи, которые заразились и находятся сейчас на лечении, на карантине. Я дал команду волонтерам и социальным службам подготовить небольшие сувениры, подарки, продукты, все, что связано с личной гигиеной. Потому что некоторые врачи так измотаны, что не могут выйти из дома, или же находятся на самоизоляции. Думаю, что такой знак внимания хоть немного поддержит врачей", - сказал Воробьев.