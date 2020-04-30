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Пандемия коронавируса нового типа

Волонтеры и соцработники подготовят подарки и сувениры для медиков в Подмосковье

Губернатор региона Андрей Воробьев поблагодарил всех работников медицины за самоотверженный труд

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Социальные работники и волонтеры подготовят подарки для врачей, которые работают с заразившимися коронавирусом, или сами заражены им. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в видеоролике, размещенном на его канале в YouTube.

"Конечно, у нас есть и врачи, которые заразились и находятся сейчас на лечении, на карантине. Я дал команду волонтерам и социальным службам подготовить небольшие сувениры, подарки, продукты, все, что связано с личной гигиеной. Потому что некоторые врачи так измотаны, что не могут выйти из дома, или же находятся на самоизоляции. Думаю, что такой знак внимания хоть немного поддержит врачей", - сказал Воробьев.

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Он отметил, что врачи и медсестры сейчас на передней линии фронта борьбы с коронавирусом. Им сейчас тяжелее всего. Многие из них неделями не видели свои семьи и бросили все ради спасения жизней людей. Губернатор поблагодарил всех работников медицины за самоотверженный труд.

Всего на данный момент в регионе зафиксировано 11 710 случаев заболевания. Скончались 93 человека. Выздоровели и выписались 430 человек.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,1 млн человек, свыше 220 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 106 498 случаев заражения, выздоровели 11 619 человек, умерли 1 073. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
Воробьев, Андрей ЮрьевичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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