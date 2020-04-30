В полиции Подмосковья призвали ездить на личном транспорте только в крайней необходимости

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Подмосковная полиция призвала водителей использовать личный транспорт только в случае крайней необходимости, оформив для этого соответствующие документы. Об этом ТАСС в четверг сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Что такое цифровой пропуск и как его получить. Ответы на основные вопросы

Она отметила, что порядок оформления цифровых пропусков для поездок в Московской области остается прежним, а QR-коды, оформленные для передвижения по Москве, также действуют на территории области. "При планировании маршрутов поездок на личном автотранспорте необходимо принимать во внимание меры по ограничению движения. В целях минимизации использования транспортных средств осуществлять такие поездки только в случае крайней необходимости с наличием соответствующих документов (паспорта и документы на автомобиль, цифровые пропуска, справки о временной регистрации, трудовой договор и прочее)", - сказала Петрова.

Она добавила, что учитывая то, что все ограничения вводятся решением региональных властей, перед поездкой необходимо изучить всю информацию на официальных сайтах органов власти тех регионов, через которые пройдет маршрут. "Пользуйтесь только оперативной информацией, поскольку ситуация в том или ином регионе, городе, населенном пункте может изменяться ежесуточно в зависимости от осложнения или улучшения эпидемиологической обстановки", - призвала она, добавив, что если есть возможность избежать межрегиональных поездок, то лучше оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции.

В новость были внесены изменения (15:38 время мск) — добавлены подробности по тексту.