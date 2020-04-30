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Адресное поздравление ветеранов подготовят в Подмосковье к Дню Победы

Также власти региона поддерживают проведение акции "Бессмертный полк" в дистанционном режиме и для ее проведения рекомендуют жителям разместить на окнах и балконах портреты своих родственников, принимавших участие в войне

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Власти Московской области организуют адресные поздравления для ветеранов Великой Отечественной войны в театрализованном формате к Дню Победы. Об этом в четверг в ходе пресс-конференции в ТАСС сообщила министр культуры Подмосковья Елена Харламова.

"У нас есть адресное поздравление каждого ветерана. У нас на сегодня 2780 ветеранов Великой Отечественной войны, живущих на территории Московской области. Мы запланировали адресное поздравление каждого с помощью театрализованной бригады, которая приедет во двор, где живет ветеран, с громкоговорителями, со специально подготовленной программой для жителей этого двора и для ветеранов", - сказала Хармалова.

Она также отметила, что власти региона поддерживают проведение акции "Бессмертный полк" в дистанционном режиме и для ее проведения рекомендуют жителям региона заранее разместить на окнах и балконах портреты своих родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне.

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