Открытие музея Зои Космодемьянской в Подмосковье пройдет в онлайн-режиме 8 мая

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Открытие музейного комплекса Зои Космодемьянской в подмосковной Рузе состоится в телевизионном формате 8 мая, об этом сообщила в четверг в ходе пресс-конференции в ТАСС министр культуры Подмосковья Елена Харламова.

"Открытие у нас состоится, состоится оно 8 мая в телевизионном формате. Это будет такая экскурсия по музею, предварительно, время телевизионного эфира у нас стоит на 13:00", - сказала Харламова.

Она отметила, что в открытии музея, как ожидается, примут участие известные артисты - Нонна Гришаева, Сергей Безруков, Денис Мацуев.

Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Подмосковья, в настоящее время на территории комплекса ведется благоустройство, окраска фасада, внутренняя отделка помещений, музеефикация. Старт строительства в мае 2019 года дал губернатор Московской области Андрей Воробьев совместно с Владимиром Мединским и заместителем начальника Главного управления Генштаба ВС РФ Владимиром Алексеевым.

Как пояснили в пресс-службе, музейный комплекс "Зоя" будет открыт рядом со старым зданием музея, сооруженным в 1956 году. Он будет состоять из 7 залов, где для посетителей представят личные вещи Космодемьянской и ее брата Александра.

Также здесь будут экспонаты, рассказывающие о двух разведывательных операциях Зои Космодемьянской в составе военной части 9903 за линией фронта, а также - о последних часах ее жизни. Кроме того, в музее будут экспонаты, рассказывающие о Подмосковье и Москве, начиная с конца 1930-х годов прошлого века и заканчивая ожесточенными боями в Битве за Москву.