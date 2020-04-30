Волонтеры-психологи с 1 мая начнут оказывать бесплатную помощь жителям Подмосковья

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Волонтеры-психологи будут оказывать помощь жителям Московской области в условиях пандемии коронавируса с 1 мая, поскольку в режиме самоизоляции люди испытывают достаточно серьезный стресс, сообщила в четверг пресс-служба Мособлдумы.

"С 1 мая в Подмосковье начинает работу бесплатная линия психологической поддержки. Жители переживают из-за микроклимата в семье, отсутствия образа будущего. У некоторых усилилась тревога, за ней следует страх и паника. Кто-то в буквальном смысле придумывал, что у него признаки коронавируса. На душевное здоровье сейчас важно обращать внимание", - говорится в сообщении.

Как отметил руководитель областного волонтерского центра по противодействию распространения коронавирусной инфекции Владимир Жук, слова которого приводит пресс-служба, на призыв присоединиться к работе добровольцев откликнулись больше 30 человек из разных городов региона, а также из столицы.

"Все они с высшим профессиональным психологическим образованием и опытом работы. Мы благодарны им за отзывчивость и неравнодушие", - подчеркнул Жук.

Обратиться за бесплатной психологической помощью можно с 1 мая по номеру телефона 8-495-215-04-03. Линия будет работать ежедневно с 10 до 22 часов.