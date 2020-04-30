Лаборатории в Подмосковье делают до 8 тыс. тестов на коронавирус в сутки

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Лабораторные тесты помогают максимально быстро выявить заразившихся коронавирусом, всего в Подмосковье делается до 8 тыс. исследований в сутки. Об этом сообщил в четверг губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"Вы помните, что все начиналось, когда в Московской области пару месяцев назад было всего 10-20 случаев. Когда мы начинали, всего тестов в сутки мы делали 500, сегодня, благодаря тому, что мы оснастили лаборатории, включились не только лаборатории Роспотребнадзора, <...> мы делаем до 8 тыс. тестов, постараемся дойти до 9 тыс.", - сказал Воробьев в эфире телеканала "360".