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Пандемия коронавируса нового типа

Лаборатории в Подмосковье делают до 8 тыс. тестов на коронавирус в сутки

Всего на данный момент в регионе зафиксировано более 11,7 тыс. случаев заболевания

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Лабораторные тесты помогают максимально быстро выявить заразившихся коронавирусом, всего в Подмосковье делается до 8 тыс. исследований в сутки. Об этом сообщил в четверг губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"Вы помните, что все начиналось, когда в Московской области пару месяцев назад было всего 10-20 случаев. Когда мы начинали, всего тестов в сутки мы делали 500, сегодня, благодаря тому, что мы оснастили лаборатории, включились не только лаборатории Роспотребнадзора, <...> мы делаем до 8 тыс. тестов, постараемся дойти до 9 тыс.", - сказал Воробьев в эфире телеканала "360".

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Всего на данный момент в регионе зафиксировано 11710 случаев заболевания. Скончались 93 человека. Выздоровели и выписались 430 человек.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,1 млн человек, свыше 220 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 106498 случаев заражения, выздоровели 11619 человек, умерли 1073. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
Воробьев, Андрей ЮрьевичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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