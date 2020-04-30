Власти Подмосковья могут регламентировать продажу медицинских масок

"Нам нужно предусмотреть такой регламент, который я подпишу, чтобы человек, приходящий в аптеку, не покупал маски впрок коробками. Нужно, чтобы аптеки выдавали по 10-20 масок. Давайте внимательно посчитаем, чтобы не получилось так, что человек пришел в аптеку, а масок нет", - сказал Воробьев в эфире телеканала " 360 ".

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Власти Подмосковья могут разработать регламент, согласно которому один человек во избежание дефицита не сможет купить больше 10-20 медицинских масок. Об этом сообщил в четверг губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Он напомнил, что ранее уже рекомендовал выдавать маски работодателям, чтобы они смогли позаботиться о своих сотрудниках. Задача властей Подмосковья - с 12 мая начать открывать предприятия, что приведет увеличению числа пассажиров в общественном транспорте.

"Всего в Подмосковье 300 аптек государственных и 4,3 тыс. коммерческих. Я прошу проработать этот вопрос с коммерческими аптеками", - добавил губернатор.

Также он отметил, что порядка 500 тыс. защитных масок бесплатно раздали жителям Московской области за последние две недели. "Мы продолжим акцию по бесплатной раздаче масок. За прошедшие две недели раздали полмиллиона. Дал команду сделать еще столько же", - сказал губернатор.

22 апреля областной штаб по профилактике коронавируса сообщил, что сотрудники ГИБДД начали бесплатно раздавать медицинские маски на постах проверки цифровых пропусков, также получить эти средства защиты можно у волонтеров на железнодорожных станциях и автобусных остановках. Решение о введении такой меры было принято губернатором Московской области Андреем Воробьевым. По информации штаба, к тому моменту в регионе было заготовлено 250 тыс. наборов с двумя медицинскими масками.

Также губернатор сообщил, что количество инфекционных коек в Подмосковье будет увеличено, уже в ближайшие две-три недели будет создано еще 7 тыс. коек. "Правительство выделило большие ресурсы на то, чтобы мы создали дополнительные ИВЛ, койки, кислород, новые клиники запустили. За это время мы сдали практически 7 тыс. инфекционных коек. В ближайшие две-три недели сдадим еще столько же", - сказал Воробьев.

Подмосковье занимает второе место среди регионов России по количеству заразившихся коронавирусом. По данным оперативного штаба региона по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, 793 новых случая коронавируса выявлено в Подмосковье за сутки. Всего в области зафиксировано 11710 случаев заболевания. Скончались 93 человека, выздоровели и выписались 430 человек.

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