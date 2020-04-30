Почти 3,5 млн отдыхающих ожидаются на майских праздниках в Подмосковье

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Власти Подмосковья ожидают в период майских праздников до 3,5 млн человек, которые приедут в область отдыхать. Об этом сообщил в четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Обычно на майские праздники в зависимости от погоды к нам приезжают от 3 до 3,5 млн человек. Сейчас понятно, что все, кто имеет свои дома, дачи, или арендуют домики, поедут в Подмосковье. Поэтому большая нагрузка ложится на муниципалитеты, на глав, на организацию всей жизнедеятельности и быта, также на здравоохранение", - сказал Воробьев в эфире телеканала "360".

Он также предложил всем молодым людям, которые нарушают самоизоляцию "поразвлекаться в больницах", где лечат больных, чтобы они увидели, как серьезно работают врачи.

"Мы не допустим, чтобы в регионе были шумные компании на майских праздниках. Вот над этим мы и работаем", - добавил губернатор.

Всего на данный момент в регионе зафиксировано 11 710 случаев заболевания. Скончались 93 человека. Выздоровели и выписались 430 человек.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 106 498 случаев заражения, выздоровели 11 619 человек, умерли 1 073. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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