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Цифровые пропуска на автомобили в Подмосковье с 1 мая будут проверять с помощью камер

Штраф за передвижение без пропуска составляет 5 тыс. рублей

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Дорожные камеры в Подмосковье с 1 мая начнут фиксировать автомобили, у которых нет цифровых пропусков. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

"С 1 мая комплексы фотовидеофиксации на дорогах Московской области привлекут к проверке электронных пропусков автомобилей <....> Информация с комплексов будет использована сотрудниками Министерства транспорта региона при вынесении постановлений о штрафах за отсутствие пропуска на передвижение", - говорится в сообщении.

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В пресс-службе добавили, что между Подмосковьем и Москвой действует единая система проверки пропусков. В ведомстве напомнили, что штраф за передвижение без пропуска составляет 5 тыс. рублей. По данным пресс-службы, в регионе работает свыше 1,4 тыс. камер фотовидеофиксации, среди них 1,2 тыс. стационарных и более 200 передвижных комплексов.

В соответствии с постановлением губернатора Московской области, до 4 мая срок действия цифрового пропуска в целях работы продлевается автоматически, с 4 мая необходимо продлить пропуск или оформить новый пропуск сроком до 11 мая включительно.

С вечера 29 марта в регионе действует режим всеобщей самоизоляции. С 15 апреля для передвижения на транспорте по Московской области введена система цифровых пропусков.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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