Цифровые пропуска на автомобили в Подмосковье с 1 мая будут проверять с помощью камер

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Дорожные камеры в Подмосковье с 1 мая начнут фиксировать автомобили, у которых нет цифровых пропусков. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

"С 1 мая комплексы фотовидеофиксации на дорогах Московской области привлекут к проверке электронных пропусков автомобилей <....> Информация с комплексов будет использована сотрудниками Министерства транспорта региона при вынесении постановлений о штрафах за отсутствие пропуска на передвижение", - говорится в сообщении.