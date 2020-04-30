В Подмосковье решают вопрос организации перевозки ветеранов в майские праздники на дачу

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Власти Московской области рассмотрят возможность организации перевозки ветеранов Великой Отечественной войны на дачу в период майских праздников. Об этом в четверг сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"Сегодня утром с главами работал для того, чтобы они обратились к каждому, прежде всего, ветерану Великой Отечественной войны, но [и] к старшему поколению... чтобы... помочь с какими-то хлопотами, связанными с праздниками. Или на дачу отвезти, или, может быть, какие-то продукты [привезти], внимание дополнительное оказать", - сказал губернатор в эфире телеканала "360".

Как ранее сообщила министр культуры Подмосковья Елена Харламова, власти Московской области организуют адресные поздравления для ветеранов Великой Отечественной войны в театрализованном формате к Дню Победы. Также власти поддерживают проведение акции "Бессмертный полк" в дистанционном режиме и для ее проведения рекомендуют жителям Московской области заранее разместить на окнах и балконах портреты своих родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне.

О волонтерах

Воробьев сообщил, что порядка 60 тыс. продуктовых наборов были доставлены пенсионерам Подмосковья силами волонтеров за прошлый месяц.

"За прошлый месяц мы развезли порядка 60 тыс. продуктовых наборов старшему поколению. Еще порядка 20-30 тыс. были доставлены многодетным семьям, у нас в Подмосковье большое количество многодетных семей - около 90 тыс. Особенно в этот момент волонтеры нас просто спасли", - сказал губернатор.

Он добавил, что в период пандемии особо важна работа волонтеров и их самоотдача. "Такой самоотдачи даже в мирное время трудно найти. Спасибо вам, что делаете очень важную и нужную работу", - подчеркнул губернатор.