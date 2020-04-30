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Пандемия коронавируса нового типа

Более 5,5 тыс. сотрудников правопорядка будут дежурить в Подмосковье в майские праздники

За нарушение требований режима повышенной готовности на территории региона штраф для граждан составит от 4 тыс. рублей

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Свыше 5,5 тыс. сотрудников правоохранительных органов и около 700 сотрудников органов государственной власти Подмосковья будут дежурить на улицах региона и контролировать соблюдение режима всеобщей самоизоляции в период майских праздников. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

"Впереди майские праздники, нас ждут долгие выходные, многие москвичи приедут в область на дачи, в этой связи для контроля соблюдения режима самоизоляции планируется ежедневно задействовать свыше 5,5 тыс. сотрудников правоохранительных органов и около 700 сотрудников органов государственной власти Московской области. Работа контролеров по выявлению нарушителей в праздничные дни продолжится в усиленном режиме", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства региона - руководителя Главного управления региональной безопасности Московской области Романа Каратаева.

Как отметили в пресс-службе, за нарушение требований режима повышенной готовности на территории региона предусмотрен штраф от 4 тыс. рублей для граждан, от 30 тыс. для должностных лиц и от 200 тыс. для юридических лиц.

Всего, по данным управления, с начала недели сотрудники ГИБДД проверили свыше 156 тыс. транспортных средств на наличие цифровых пропусков у водителей и пассажиров. С 27 по 29 апреля выявлено порядка 2 тыс. нарушений режима самоизоляции в Подмосковье.

Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса ввели в Подмосковье с 13 марта, запрещены массовые публичные мероприятия. С вечера 29 марта в регионе действует режим всеобщей самоизоляции. С 15 апреля для передвижения на транспорте по Московской области введена система цифровых пропусков.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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