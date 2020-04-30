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Пандемия коронавируса нового типа

Одинцово и Люберцы остаются лидерами Подмосковья по числу случаев заражения коронавирусом

Общее число заразившихся коронавирусом в области составляет 11 710 человек

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Новая коронавирусная инфекция выявлена у жителей 62 городских округов Московской области, на протяжении нескольких дней самое большое количество случаев заражения зафиксировано в Одинцове и Люберцах, сообщили в четверг в региональном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Отмечается, что в Одинцове количество зараженных достигло 743, в Люберцах - 672, в Красногорске - 554, в Мытищах - 486, в Балашихе - 477, в Королеве - 459, в Ленинском - 457.

"За все время в Подмосковье было более 2 тыс. случаев заболевания у граждан не из Московской области. Из них 1 019 человек - из Москвы", - заключили в оперштабе.

По данным на 30 апреля, число заразившихся коронавирусом в Московской области достигло 11 710 человек. По этому показателю Подмосковье занимает второе место среди регионов России после Москвы. В области выздоровели 430 человек, 93 умерли.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,1 млн человек, свыше 220 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 106 498 случаев заражения, выздоровели 11 619 человек, умерли 1 073. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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