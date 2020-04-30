Губернатор Подмосковья призвал осуждать нарушение самоизоляции в период пандемии

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал осуждать нарушение самоизоляции в период распространения коронавирусной инфекции.

"Наша задача сделать так, чтобы в каждой семье это осуждалось, чтобы было дурным тоном на выходные с друзьями жарить шашлыки, петь песни или устраивать дискотеки в микрорайонах",- сказал Воробьев в интервью программе "Вести" на телеканале "Россия-1".

По данным на 30 апреля, число заразившихся коронавирусом в Московской области достигло 11 710 человек. По этому показателю Подмосковье занимает второе место среди регионов России после Москвы. В области выздоровели 430 человек, 93 умерли.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,1 млн человек, свыше 220 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 106 498 случаев заражения, выздоровели 11 619 человек, умерли 1 073. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.