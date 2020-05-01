Минтранс Подмосковья организовал раздачу масок жителям на остановках и в автобусах

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области организовало раздачу масок пассажирам общественного транспорта. Маски раздают пассажирам в транспорте и на остановках при проверках пропусков, сообщила первый замминистра транспорта региона Анна Кротова.

"При проверке пассажиров на наличие цифрового пропуска, наши инспекторы вручают на остановках и в транспорте маски тем жителям, у которых их нет. В рамках борьбы с коронавирусной инфекцией в Московской области ношение масок при выходе на улицу, в том числе при поездках в общественном транспорте, станет обязательным. Это требование Роспотребнадзора. Мы призываем всех пассажиров заранее подготовиться к этому требованию и обязательно носить маски в транспорте и на остановках", - приводит слова Кротовой пресс-служба министерства.

Пассажиров также информируют о требованиях по ношению масок.

Минтранс области совместно с Росгвардией ежедневно проверяет жителей на наличие пропусков и соблюдение социальной дистанции.

Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса ввели в Подмосковье с 13 марта, запрещены массовые публичные мероприятия. С вечера 29 марта в регионе действует режим всеобщей самоизоляции. С 15 апреля для передвижения на транспорте по Московской области введена система цифровых пропусков.

По данным штаба, в Московской области за последние сутки выявлено 797 новых случаев заражения. Общее количество инфицированных в регионе достигло 12 507.