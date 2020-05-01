Прокуратура проверяет информацию о продаже земли у воинского захоронения под Истрой

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Прокуратура Московской области начала проверку сообщения СМИ и обращения о продаже в частную собственность земельного участка на месте воинского захоронения в Истре. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре региона.

Сотрудники Музея отечественной военной истории узнали о продаже земельного участка возле крупной братской могилы у села Павловская Слобода. Хотя на самом памятнике всего девять фамилий, по данным поисковиков, там захоронены несколько сотен бойцов, остановивших наступление на Москву в декабре 1941 года. По информации представителей музея, фактически захоронением является вся роща возле братской могилы. Когда собственник начал раскоп на земельном участке, были извлечены останки 43 бойцов, которых перезахоронили в другой братской могиле. Паспорт захоронения, хранившийся в сельской администрации, утерян.

Как сообщили в прокуратуре Подмосковья, она проводит проверку информации о возможном нарушении действующего законодательства при использовании земельного участка, граничащего с воинским захоронением вблизи села Павловская Слобода в городском округе Истра.

"В ходе прокурорской проверки будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц. В случае установления фактов нарушения закона будут незамедлительно приняты соответствующие меры реагирования", - заявили в прокуратуре. Ход проверки взял на контроль прокурор Московской области Сергей Забатурин.