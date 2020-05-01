{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Прокуратура проверяет информацию о продаже земли у воинского захоронения под Истрой

По данным поисковиков, в братской могиле возле села Павловская Слобода захоронены несколько сотен бойцов, остановивших наступление на Москву в декабре 1941 года

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Прокуратура Московской области начала проверку сообщения СМИ и обращения о продаже в частную собственность земельного участка на месте воинского захоронения в Истре. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре региона.

Сотрудники Музея отечественной военной истории узнали о продаже земельного участка возле крупной братской могилы у села Павловская Слобода. Хотя на самом памятнике всего девять фамилий, по данным поисковиков, там захоронены несколько сотен бойцов, остановивших наступление на Москву в декабре 1941 года. По информации представителей музея, фактически захоронением является вся роща возле братской могилы. Когда собственник начал раскоп на земельном участке, были извлечены останки 43 бойцов, которых перезахоронили в другой братской могиле. Паспорт захоронения, хранившийся в сельской администрации, утерян.

Как сообщили в прокуратуре Подмосковья, она проводит проверку информации о возможном нарушении действующего законодательства при использовании земельного участка, граничащего с воинским захоронением вблизи села Павловская Слобода в городском округе Истра.

"В ходе прокурорской проверки будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц. В случае установления фактов нарушения закона будут незамедлительно приняты соответствующие меры реагирования", - заявили в прокуратуре. Ход проверки взял на контроль прокурор Московской области Сергей Забатурин.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Минтранс Подмосковья организовал раздачу масок жителям на остановках и в автобусах
В регионе планируют сделать ношение масок при выходе на улицу обязательным
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС