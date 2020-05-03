Губернатор Подмосковья предложил не соблюдающим изоляцию поработать на скорой

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Губернатор Московской области Андрей Воробьев предложил жителям с "избыточным количеством энергии", которые не соблюдают режим всеобщей самоизоляции в период пандемии коронавируса, поработать на скорой помощи. Об этом он заявил в воскресенье в интервью программе "Вести. Неделя в городе" на телеканале " Россия-1 ".

"Задача сделать так, чтобы было дурным тоном на выходные с друзьями жарить шашлыки или устраивать дискотеки в микрорайонах. Пусть те ребята, у которых избыточное количество энергии, обращаются к нам, мы отправим их работать на скорую помощь, транспортировать больных в стационары. Потому что у нас [есть] огромное количество машин скорой помощи, но часто "выпадает" водитель, или фельдшер, или врач, и тогда машина просто пустует", - сказал Воробьев.

Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса ввели в Подмосковье с 13 марта, запрещены массовые публичные мероприятия. С конца марта в регионе действует режим всеобщей самоизоляции. С 15 апреля для передвижения на транспорте по Московской области введена система цифровых пропусков.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,2 млн человек, свыше 230 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 124 054 случая заражения, выздоровели 15 013 человек, умерли 1 222. В Московской области зафиксировано свыше 13,3 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.