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Пандемия коронавируса нового типа

В Подмосковье после коронавирусной инфекции вылечились еще 32 человека

Всего в регионе 611 выздоровевших после коронавирусной инфекции

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Количество выздоровевших после коронавирусной инфекции в Московской области за сутки увеличилось на 32, до 611 человек. Об этом сообщается в Telegram-канале областного оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации по коронавирусу.

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"Еще 32 больных коронавирусом вылечились в Подмосковье. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.

Всего врачи в Московской области вылечили от коронавирусной инфекции 611 человек.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,6 млн человек, свыше 250 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 155 370 случаев заражения, умер 1 451 пациент. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

 

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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