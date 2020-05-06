Более 18 млн цифровых пропусков оформили в Подмосковье с 15 апреля

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Жители Московской области оформили с момента введения в регионе пропускного режима свыше 18,3 млн цифровых пропусков для передвижения на транспорте, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.

"Всего выдано пропусков: 18 390 999", - сказал собеседник агентства.

Отмечается, что 115 тыс. юридических лиц оформили пропуска для более 2,1 млн своих сотрудников. Физические лица оформили более 16,2 млн пропусков. Из них более 13,4 млн были сделаны через мобильное приложение, свыше 1,7 млн на сайте Госуслуг и порядка 1 млн с помощью СМС.

Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса ввели в Подмосковье с 13 марта. С 15 апреля для передвижения на транспорте по Московской области введена система цифровых пропусков.