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Жители Подмосковья около 750 раз обращались в медучреждения из-за укусов клещей

В текущем году уже зарегистрировали 20 случаев болезни Лайма

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Около 750 обращений поступило в медицинские организации Подмосковья по поводу укусов клещей, всего в регионе от клещевого энцефалита было вакцинировано 877 человек. Об этом сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.

В Подмосковье с 15 марта был введен еженедельный мониторинг укусов клещей и инфекций, передающимися ими. Сезон активности клещей в Подмосковье начинается во второй декаде апреля и заканчивается в конце октября - начале ноября, но из-за теплой погоды в этом году случаи укусов начали регистрироваться с первых чисел марта.

"По состоянию на 1 мая на территории Московской области зарегистрировано 749 обращений за медицинской помощью по поводу случаев присасывания клещей, в том числе 265 среди детей. За аналогичный период 2019 года зарегистрировано 807 обращений, в том числе 246 среди детей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что по данным на 30 апреля, против клещевого энцефалита вакцинировано 877 человек, в том числе 322 ребенка. Результаты лабораторных исследований 200 клещей показали отсутствие в них возбудителей клещевого вирусного энцефалита. В 10% исследованных клещей обнаружены возбудители иксодового клещевого боррелиоза и в 2% - гранулоцитарного анаплазмоза человека.

В целях профилактики инфекций, передающихся иксодовыми клещами, проведены акарицидные обработки на территории площадью 19,36 га. В 2020 году уже зарегистрировано 20 случаев болезни Лайма, все взрослые, что в 1,3 раза больше, чем за аналогичный период 2019 года (15 случаев). Случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом в Московской области не зарегистрировано.

"Эпидемиологическая ситуация за инфекциями, передающимися клещами остается на постоянном контроле Управления Роспотребнадзора по Московской области", - добавляется в материале.

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