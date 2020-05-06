Отопительный сезон в Подмосковье завершили в 21 муниципалитете

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Большинство муниципалитетов Московской области завершили отопительный сезон 2019-2020, в связи с установившейся теплой погодой. Отопление отключили в 21 муниципальном образовании, сообщила в среду пресс-служба Министерства энергетики Подмосковья.

"Отопление отключили практически полностью в 21 муниципалитете, таких как: Балашиха, Бронницы, Воскресенск, Домодедово, Жуковский, Зарайск, Истра, Красноармейск, Лобня, Луховицы, Лыткарино, Люберцы, Можайский, Молодежный, Наро-Фоминский, Одинцовский, Орехово-Зуевский, Реутов, Рузский, Щелково, Чехов. В период с 6 по 12 мая 2020 отключат еще в 42 муниципальных образованиях. Теплая зима позволила снизить нагрузку на оборудование, способствовала более мягкому прохождению осенне-зимнего периода. И способствовало снижению количества аварийных ситуаций на сетях и объектах ТЭК Московской области", - говорится в сообщении.

Министерство энергетики области рассчитывает на снижение в 2020 году числа обращений граждан по вопросам качества поставляемых ресурсов на 15%. Кроме этого, ведомство намерено уменьшить количество технологических сбоев на объектах энергетики и теплоснабжения на 10%.

В 2019 году к осенне-зимнему периоду были подготовлены 2,5 тыс. котельных, 10,5 тыс. км теплосетей, 29 энергоблоков, 158,6 тыс. км электросетей, 41,3 тыс. подстанций, 57,8 тыс. км газопроводов. Увеличилась доля муниципальных образований, получивших паспорта готовности к осенне-зимнему периоду, до 84%. Энергетиками области устранено порядка 1,5 тыс. технологических нарушений на объектах коммунальной инфраструктуры, а также введена в эксплуатацию автоматизированная система контроля устранения технологических нарушений.