Взрывотехники обезвредили в Подмосковье три мины и гранату времен войны

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Взрывотехники обезвредили в Подмосковье три минометные мины и гранату. Мины нашли грибники, а гранату вытащил местный житель из пруда, сообщили ТАСС в отделе организации работы Мособлпожспаса.

"В лесном массиве недалеко от деревни Папивино грибники нашли одну 50-миллиметровую и две 82-миллиметровых минометные мины. А житель деревни Тихомирово выудил из пруда, расположенного недалеко от собственного дома, ручную гранату без взрывателя. Специалисты-взрывотехники обезвредили найденные боеприпасы", - сообщил начальник поисково-спасательного отряда № 22 Олег Совенков, чьи слова привело ведомство.