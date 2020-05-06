В Подмосковье первыми заработают детские сады, школы и объекты строительства

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Первыми в Подмосковье при действующем режиме самоизоляции начнут работать строительные объекты, школы и дошкольные учреждения. Об этом сообщил в среду губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"Говорить о том, что сейчас все решено, и 12-го [мая] мы откроемся, абсолютно нельзя. Еще много времени впереди, мы должны увидеть реальное улучшение картины. Прежде всего, [начинает работать] строительство, все, что связано со школой, детские сады, инфраструктурные объекты", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24", фрагмент которого был опубликован в Telegram-канале ведущего Станислава Натанзона.

29 марта мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев своими указами расширили режим повышенной готовности для профилактики распространения коронавируса. Новые меры, в частности, предусматривают режим самоизоляции для граждан всех возрастов за исключением тех случаев, когда люди нуждаются в экстренной медицинской помощи, покупке продуктов. Жители могут ездить на работу, если она не была приостановлена.