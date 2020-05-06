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Воробьев: сокращение поступлений в бюджет Подмосковья не скажется на социальных расходах

Губернатор области сообщил при этом, что это дополнительные работы в сфере благоустройства будут делать "в гораздо более скромном формате"

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Сокращение доходов бюджета Подмосковья не приведет к снижению социальных расходов региона, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в среду в интервью телеканалу "Россия-24"

"[На] социальных - нет, - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. - А вот то, что это может отразиться на том, что какую-то дорогу важную, дорогостоящую мы вынуждены будем строить чуть позже, это наверняка. Если мы хотели в благоустройстве сделать где-то что-то особенное, я не знаю, разбить какие-то дополнительные зоны отдыха людям, то, видимо, будем это делать, но уже в гораздо более скромном формате".

 

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Воробьев, Андрей ЮрьевичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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