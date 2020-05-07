Сводный хор Жуковского споет по громкой связи на улицах песню "День Победы"

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Сводный хор из воспитанников и преподавателей музыкальных школ и творческих коллективов Жуковского споет 9 мая по громкой связи на улицах песню "День Победы". Об этом сообщила в четверг ТАСС заместитель главы города Алла Дунаевич.

Таким образом жители наукограда с населением чуть более ста тысяч человек присоединятся ко всероссийской акции #ПоемДеньПобеды. "Песня зазвучит в 19:00 мск сразу после общероссийской "Минуты молчания", которая также будет транслироваться, и мы призываем всех жуковчан, находящихся дома, выйти на балкон или выглянуть в окно и спеть вместе", - сказала замглавы города.

Она пояснила, что легендарную песню Давида Тухманова и Владимира Харитонова в исполнении местных творческих коллективов записали заранее для планировавшегося праздничного концерта на городском стадионе. Однако в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции в Подмосковье все торжественные мероприятия были отменены. "Подобный же формат позволит объединить всех горожан, не нарушая при этом режим самоизоляции",- сказала Дунаевич. По ее словам, система оповещения установлена по всему Жуковскому, а ее громкость позволит услышать трансляцию как непосредственно на улице, так и в домах.

В связи с действием в регионе режима самоизоляции местные власти перевели все традиционные для Дня Победы мероприятия в онлайн-формат. Так, местные театры, школы искусств и творческие коллективы с утра и до вечера будут демонстрировать праздничные выступления прошлых лет на своих сайтах и страницах в социальных сетях. "И, конечно же, все жители города авиации посмотрят телевизионную трансляцию авиапарада в Москве, тем более, что часть участвующих в нем самолетов вполне может пролететь над Жуковским, и мы увидим их своими глазами", - сказала замглавы города.

Об акции

Ранее министр культуры РФ Ольга Любимова призвала жителей страны присоединиться к всероссийской акции и хором спеть 9 мая песню "День Победы". Как пояснили в министерстве, спеть знаменитую композицию 9 мая в 19:00 предложат ведущие теле- и радиоканалов. Во время исполнения можно будет выйти на балконы или встать у окна, держа в руках традиционные штандарты либо просто фотографии с портретами своих родственников - участников Великой Отечественной войны или тружеников тыла.

По инициативе Минкультуры и Ассоциации духовых оркестров и исполнителей на духовых и ударных инструментах "Духовое общество" им. Валерия Халилова к акции присоединятся музыканты и творческие коллективы. Участникам предлагается снять видео с выступлением и выложить его в социальные сети с хэштегом #ПоемДеньПобеды.

2020 год объявлен в России Годом памяти и славы в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне.