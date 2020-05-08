Вакцинация диких животных с помощью авиации началась в Подмосковье

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Первый этап ежегодной вакцинации диких животных против бешенства с помощью авиации началась в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

"Ветеринарные специалисты Подмосковья начали первый этап ежегодной вакцинации - весеннюю авиараскладку оральной вакцины против бешенства диких плотоядных, прежде всего лис. Эта операция проводится 3 раза в год. Всего за первый раунд планируется разложить 500 тыс. доз, а за год - 1,5 млн доз вакцины", - приводятся в сообщении слова главы Минсельхозпрода Андрея Разина.

Большая часть вакцины раскладывается с воздуха самолетом, также раскладка делается руками непосредственно у нор животных и в местах, где полеты запрещены. В природной среде наибольшую опасность для людей представляют больные бешенством барсуки, волки, грызуны, енотовидные собаки, летучие мыши, лисицы.

"Полномасштабную авиараскладку по всей территории региона мы проводим уже второй год. Эти эффективные профилактические мероприятия не дают болезни распространиться и предупреждают эпидемии бешенства. В том числе предупреждают возникновение случаев заболевания бешенством у человека", - отметил Андрей Разин.

Он напомнил, что бешенство - это острое инфекционное заболевание, которым могут страдать не только животные, но и человек. При его протекании оказывается поражена центральная нервная система. Такое поражение возникает после укуса зараженного животного. Заканчивается заболевание чаще всего смертельным исходом.

"Благодаря авиараскладке в прошлом году нам удалось на 12% увеличить поедаемость вакцины дикими животными и довести ее до 24%, что на 10% больше показателя по России. Наша задача - довести потребление вакцины до 70%", - подчеркнул Андрей Разин.