Еще 155 пациентов с коронавирусом выздоровели в Подмосковье

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Подмосковные врачи вылечили еще 155 пациентов с новой коронавирусной инфекцией, всего в регионе выздоровели 813 человек. Об этом сообщили в пятницу в оперативном штабе региона по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"Еще 155 заболевших коронавирусом выздоровели в Подмосковье", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пациенты выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 813 человек.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 18 350 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 175 заболевших.