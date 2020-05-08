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Пандемия коронавируса нового типа

Еще 155 пациентов с коронавирусом выздоровели в Подмосковье

Всего в Московской области врачи вылечили от коронавируса 813 человек

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Подмосковные врачи вылечили еще 155 пациентов с новой коронавирусной инфекцией, всего в регионе выздоровели 813 человек. Об этом сообщили в пятницу в оперативном штабе региона по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"Еще 155 заболевших коронавирусом выздоровели в Подмосковье", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пациенты выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 813 человек.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 18 350 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 175 заболевших.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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