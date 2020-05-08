В школах Подмосковья могут разрешить свободное посещение дистанционных занятий

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Руководство подмосковных школ сможет разрешить свободное посещение дистанционных занятий до конца учебного года при условии выставления итоговых оценок, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства образования региона.

"Школа вправе разрешить свободное посещение дистанционных занятий до окончания учебного года, но только после выставления итоговых отметок", - говорится в сообщении.

Как отметила министр образования Московской области Ирина Каклюгина, слова которой приводятся в сообщении, с 12 мая обучение в школах, колледжах и вузах продолжится в дистанционном формате.

"Учебный год завершится в соответствии с учебным графиком каждой конкретной школы. В большинстве подмосковных школ - это 22 или 29 мая. Точную дату можно узнать на сайте школы или уточнить у своего классного руководителя", - добавила министр.

Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса ввели в Подмосковье с 13 марта, запрещены массовые публичные мероприятия. С вечера 29 марта в регионе действует режим всеобщей самоизоляции. С 15 апреля для передвижения на транспорте по Московской области введена система цифровых пропусков.