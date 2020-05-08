{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В школах Подмосковья могут разрешить свободное посещение дистанционных занятий

Отмечается, что школы вправе разрешить свободное посещение дистанционных занятий только после выставления итоговых отметок

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Руководство подмосковных школ сможет разрешить свободное посещение дистанционных занятий до конца учебного года при условии выставления итоговых оценок, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства образования региона.

"Школа вправе разрешить свободное посещение дистанционных занятий до окончания учебного года, но только после выставления итоговых отметок", - говорится в сообщении.

Как отметила министр образования Московской области Ирина Каклюгина, слова которой приводятся в сообщении, с 12 мая обучение в школах, колледжах и вузах продолжится в дистанционном формате.

"Учебный год завершится в соответствии с учебным графиком каждой конкретной школы. В большинстве подмосковных школ - это 22 или 29 мая. Точную дату можно узнать на сайте школы или уточнить у своего классного руководителя", - добавила министр.

Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса ввели в Подмосковье с 13 марта, запрещены массовые публичные мероприятия. С вечера 29 марта в регионе действует режим всеобщей самоизоляции. С 15 апреля для передвижения на транспорте по Московской области введена система цифровых пропусков.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Еще 155 пациентов с коронавирусом выздоровели в Подмосковье
Всего в Московской области врачи вылечили от коронавируса 813 человек
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС