Число заразившихся коронавирусом в Одинцове превысило 1 тыс.

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Число выявленных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в городском округе Одинцово достигло 1 006. Это первый округ в Подмосковье, где общее количество зараженных превысило 1 тыс., сообщили в пятницу в оперативном штабе региона по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"Выявленные случаи заболевания по городским округам: Одинцово, 1 006", - говорится в сообщении.

По данным штаба, число заразившихся в Одинцове за последние сутки увеличилось на 31 человека.

В штабе также отметили, что в Королеве общее количество заразившихся коронавирусом составляет 992, в Люберцах - 933, 883 инфицированных в Подольске, 840 - в Красногорске, 762 - в Балашихе,

"В подмосковных медицинских организациях наблюдаются и проходят лечение пациенты из Москвы и иных регионов России, а также из-за рубежа. За все время в Подмосковье было выявлено 2 693 случая заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области. Из них более тысячи человек (1 168) из Москвы", - добавили в штабе.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 18 350 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 175 заболевших, выздоровели 813 человек.

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