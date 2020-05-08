Более 500 портретов героев "Бессмертного полка" разместят на подмосковных автобусах

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Перевозчики общественного транспорта Московской области примут участие в патриотических акциях, приуроченных к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. На окнах более 500 подмосковных автобусов разместят портреты героев "Бессмертного полка", сообщила в пятницу пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

"В связи со сложной эпидемиологической ситуацией все патриотические акции в рамках 75-летия Победы пройдут в онлайн-режиме. Перевозчики Подмосковья поддержали идею акции "Бессмертный полк" на окнах автобусов, где разместили более 500 портретов участников Великой Отечественной войны. Портреты напомнят всем пассажирам и автомобилистам о подвиге нашего народа", - говорится в сообщении.

Портреты героев "Бессмертного полка" разместили в автобусах городов Домодедово, Лыткарино, Королев, Одинцово, Химки, Долгопрудный, Реутов и Балашиха. В автобусах "Мострансавто" также разместили 1,2 тыс. стикеров об участниках боевых действий, тружениках тыла, которые работали или жили в Подмосковье. Стикеры смогут увидеть пассажиры в Мытищах, Щелкове, Ивантеевке, Сергиевом Посаде, Клину, Волоколамске, Истре и еще в 15 муниципалитетах.

Кроме того, в рамках акции "Лучи Победы" 9 мая в 22:00 мск жителям Подмосковья предлагается зажечь у окон бытовые фонари, фонари на мобильных телефонах или свечи. В это же время все подмосковные автобусы, работающие на линиях, почтят память погибших воинов - посветят фарами и посигналят.