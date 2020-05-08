В Подмосковье с 12 мая увеличат объем автобусных перевозок в часы пик

"С 12 мая на общественном транспорте ожидается увеличение пассажиропотока до 60% в связи с открытием промышленных предприятий и строительных магазинов в Московской области. Для обеспечения безопасности пассажиров и нераспространения коронавируса транспортная работа перевозчиков будет увеличена в часы пик - утром и вечером автобусы региона будут работать по расписанию будних дней. Задача перевозчиков - не допустить перегруженности автобусов", - приводятся в сообщении слова вице-губернатора Подмосковья Игоря Трескова.

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Автобусные маршруты Московской области с 12 мая начнут работать по расписанию будних дней в часы пик. Число рейсов на маршрутах будет увеличено утром и вечером, сообщила в пятницу пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

В пресс-службе отметили, что на период самоизоляции в Московской области сокращение пассажиропотока в общественном транспорте составило 84%, в связи с чем в апреле расписание автобусов было адаптировано под существующий пассажиропоток.

По данным ведомства, 12 и 13 мая будет принято решение о дальнейших возможных корректировках расписания общественного транспорта. "Наполняемость автобусов будет контролироваться в Центре управления регионом через мобильное приложение. При фиксации увеличения пассажиропотока будут приниматься решения об увеличении выпуска транспортных средств", - добавили в пресс-службе.

С 12 мая в Московской области и Москве вводится масочный режим. В целях предотвращения распространения коронавируса нового типа в транспорте и такси будет запрещено ездить без маски или респиратора. В Подмосковье за нахождение в общественном месте без маски предусмотрен штраф в размере 4 тыс. рублей.

Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса ввели в Подмосковье с 13 марта, запрещены массовые публичные мероприятия. С вечера 29 марта в регионе действует режим всеобщей самоизоляции. С 15 апреля для передвижения на транспорте по Московской области введена система цифровых пропусков.