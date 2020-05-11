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Пожар в хосписе в Красногорске

Минсоцразвития Подмосковья проверит все хосписы в регионе после пожара в Красногорске

В пресс-службе уполномоченного по правам человека в регионе также сообщили, что занимаются поиском родственников пострадавших в результате пожара пожилых людей

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Специалисты министерства социального развития Московской области и надзорные органы планируют в ближайшее время провести проверки всех хосписов, расположенных на территории региона. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе уполномоченного по правам человека в Подмосковье Екатерины Семеновой.

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В ночь на понедельник в частном хосписе в Красногорске произошел пожар, в результате которого погибли девять постояльцев, еще столько же находятся в больнице. Всего в хосписе в момент пожара находились 29 пожилых людей в возрасте от 66 до 99 лет. Возгорание возникло в сауне на втором этаже. По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность электропроводки.

"Не секрет, что в Подмосковье есть частные учреждения, которые находятся в жилых домах или не приспособленных для этого строениях. В ближайшее время министерство социального развития Московской области и соответствующие надзорные структуры должны проверить все хосписы в регионе на соответствие их нормам содержания и нормам противопожарной безопасности", - приводятся в сообщении слова Семеновой.

Также в пресс-службе добавили, что специалисты взяли на контроль ситуацию с пожаром в Красногорске и будут следить за ходом расследования.

"Произошедшее ночью в Красногорсе - большая трагедия, приношу соболезнования близким погибших. Руководство Красногорска в данный момент занимается поиском родственников пожилых людей, которые пострадали, им сейчас очень нужна поддержка родных. К этой работе подключимся уже сегодня", - привели там слова Семеновой.

Теги
РоссияПожар в хосписе в Красногорске
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