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Пандемия коронавируса нового типа

Четыре округа остаются лидерами по числу случаев заражения коронавирусом в Подмосковье

Больше всего зараженных в Подольске, Одинцово, Люберцах и Королеве

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Новая коронавирусная инфекция выявлена у жителей 62 городских округов Московской области. На данный момент Подольск, Одинцово, Люберцы, Королев остаются лидерами по числу заражения в Подмосковье, сообщили в понедельник в региональном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

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Отмечается, что в Одинцове количество зараженных достигло 1146, в Люберцах - 1034, в Подольске 1073, в Королеве 1148.

"За все время в Подмосковье было выявлено 2 882 случая заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области. Из них более тысячи человек (1 259) из Москвы", - говорится в сообщении.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4 млн человек, около 280 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 221 344 случая заражения, выздоровел 39 801 человек, умерли 2 009. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

 

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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