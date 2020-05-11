Штат временного COVID-стационара в "Крокус Экспо" укомплектовали на 35%

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Около 350 врачей, младшего и среднего медперсонала приняли на работу во временный госпиталь для лечения зараженных коронавирусом нового типа, который развернут в выставочном центре "Крокус Экспо". Об этом сообщил журналистам в понедельник главный врач Красногорской больницы №1 Константин Соболев.

"На сегодня Минздравом Московской области утверждено штатное расписание, согласно которому общая численность составит более 1 тыс. сотрудников, из них около 350 врачей. Мы будем открываться поэтапно, это огромная медицинская структура, впервые такого уровня организуется. Сегодня у нас есть почти 90 врачей разных специальностей, в том числе реаниматологов, и около 150 специалистов среднего и 200 специалистов младшего медперсонала", - сказал Соболев, отвечая на вопрос ТАСС.

Он уточнил, что временный госпиталь является филиалом больницы №1, и координацию во временном стационаре будут оказывать ведущие специалисты клиники, реаниматологи, терапевты, заведующие отделениями, клинические фармакологи, рентгенологи, врачи, которые будут работать на КТ. По его словам, все ведущие специалисты больницы будут принимать участие в оказании и координации медпомощи больным.

"Рядом находится гостиница "Аквариум", которая предназначена, чтобы основное количество врачей находилось в ней. Это удобно, это изоляция москвичей от семей в этот период. К нам приехало большое количество врачей и медицинских сотрудников из многих регионов, из Красноярска, приезжают молодые люди, закончившие ординатуру, опытные врачи. В регионах ряд больниц закрыто на карантин, поэтому такая возможность у врачей есть. Они откликнулись на наш призыв, и на сегодня у нас каждый день идет около 30-40 врачей разных специальностей; поэтому мы надеемся укомплектовать как за счет врачей Московской области из ряда больниц, которых также будут направлять к нам, так и врачей из всех регионов России", - добавил Соболев.

Он уточнил, что все врачи перед работой с зараженными COVID-19 проходят специальное обучение, которое длится 36 часов. Это специальная обручающая онлайн-программа Минздрава, тестирование после прохождения которой проводится для всех медицинских сотрудников - врачей, среднего медперсонала и младшего, после чего они могут приступить к работе.

"Причем это такая сложная система тестирования, что без изучения всего комплекса рекомендаций и всего, что на сегодняшний день разработано по коронавирусу, они не могут приступить к лечению. Все врачи, которые приехали, в первую очередь учатся, как правильно надевать СИЗы. Приезжают только что окончившие колледжи - средний медицинский персонал, они смотрят на мулежах, как правильно проводятся все медицинские процедуры. У нас на пятом этаже [в клинике] специальным симуляционный центр, где все сотрудники проходят обучение. Врачи все сертифицированные, все прошли обучение и знают все последние рекомендации", - сказал Соболев.