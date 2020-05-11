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В МЧС предупредили жителей Подмосковья о грозе и ветре до 20 м/с 12 мая

В пресс-службе регионального управления МЧС жителям рекомендуют во время грозы не выходить из дома, закрыть окна и дымоходы, а также держаться подальше от электропроводки и антенн

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Дождь, местами гроза и усиление ветра с порывами до 20 м/с ожидают жителей Подмосковья во вторник. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

"Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" с 10:00 до 22:00 12 мая местами по Московской области ожидается дождь, на западе области местами сильный, местами гроза, при грозе усиление ветра с порывами до 15-20 м/с", - сказали в пресс-службе.

В главке добавили, что при грозе лучше не выходить из дома, закрыть окна и дымоходы во избежание сквозняка, также следует держаться подальше от электропроводки и антенн, отключить радио и телевизоры, стараться не говорить по телефону и не пользоваться электроприборами. Находясь на улице, в МЧС советуют не прятаться под высокими деревьями, обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. Кроме того, стоит отказаться от купания в водоемах, бега и езды на велосипеде.

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