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Полиция начала проверку после ночной вечеринки у ТЦ Zelenopark в Подмосковье

Вечером 10 мая в полицию поступила информация о громкой музыке и шуме от заведенных машин у торгового центра в районе населенного пункта Ржавки-2 возле Зеленограда

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Сотрудники полиции начали проверку после ночной вечеринки у торгового центра Zelenopark в Московской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД.

"Накануне поздно вечером в полицию поступила информация о громкой музыке и шуме от заведенных машин у ТЦ в районе населенного пункта Ржавки-2 неподалеку от Зеленограда. Когда сотрудники полиции прибыли на место происшествия, участники так называемой вечеринки скрылись. По данному факту начата проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - сказали в полиции.

Ранее в Telegram-канале Baza появился видеоролик, на котором была изображена импровизированная автомобильная вечеринка на парковке торгового центра Zelenopark. По данным канала, там собрались около 150 человек, они слушали громкую музыку и катались на машинах.

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